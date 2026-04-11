ضبط 5 موظفين في بلدية الكوت بتهمة اختلاس أموال عامة

شفق نيوز- واسط

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن ضبط عدد من موظفي مديرية بلدية الكوت، على خلفية قيامهم باستغلال وظيفتهم والاستيلاء بغير حق على أموال مملوكة للدولة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مؤلف من ملاكات مكتب تحقيق واسط انتقل إلى مديرية بلدية الكوت، وتمكن بعد المتابعة والتحري والمراقبة من ضبط رئيس وأعضاء لجنتين في المديرية، لقيامهم باختلاس مبالغ مالية مخصصة لشراء مادة زيت المحركات"، لافتة إلى أن "الكميات التي تم تدوينها بمستند الإدخال تبلغ نحو 6200 لتر من زيت المحركات، في حين أن الكميات التي تم شراؤها تصل إلى 2000 لتر فقط.

وأضافت أن "أوليات معاملات الشراء كافة تم ضبطها، وعرضها على شعبة التدقيق الخارجي التي بينت وجود نقص في كميات زيت المحركات بلغ 4176 لتراً"، مشيرة إلى أن "عملية الضبط نُفذت وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

وأشارت إلى أن "قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط قرر مفاتحة ديوان المحافظة لإجراء التحقيق الإداري وتدوين أقوال الممثل القانوني لمديرية بلدية الكوت، لاستكمال الإجراءات القانونية المناسبة في القضية".