ضبط 4 مسؤولين محليين نظموا عقوداً زراعية "وهمية"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن ضبط أربعة مسؤولين في مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين؛ لإقدامهم بصورة متعمدة على ارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفيـة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عملية الضبط نفذها فريق مؤلف في مكتب تحقيق صلاح الدين وفقاً لمذكرة قضائية، مبينة أن الفريق الذي انتقل إلى مديرية زراعة صلاح الدين، تمكن من ضبط مدير زراعة الدور ومسؤولي وحدات الأراضي والتخطيط والإنتاج النباتي في الدائرة، على خلفية تنظيمهم عقوداً زراعيـة وهميـة.

وتابعت الدائرة، قيام المتهمين بتنظيم عقود زراعية وهمية، والتلاعب بمساحات العقود الزراعية الأخرى البالغ مجموعها(105) عقود ضمن الخطة الزراعية لمحصول الحنطة للموسم الزراعي الشتوي 2019 -2020، إضافةً إلى شراء الحنطة من الفلاحين بسعر أقل وبيعها إلى الدولة والاستفادة من الدعم الممنوح من وزارة الزراعة للفلاحين من أسمدة ومبيدات وآلات زراعية وقروض.

وأضافت إنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.