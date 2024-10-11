ضبط 335 كيلوغراماً من اللحوم المحظورة في أحد منازل السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء السليمانية، يوم الجمعة، ضبط كمية كبيرة من اللحوم الحمراء المحظورة خلال عملية أمنية نُفذت بالتعاون مع الجهات المتخصصة.

وقالت إدارة قائممقامية السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات مديرية اسايش السليمانية، تمكنت الفرق المشتركة من ضبط 335 كيلوغراماً من اللحوم الحمراء المحظورة في أحد المنازل بشارع "آشتي" أمس الخميس".

وأفاد البيان بأن "صاحب هذه الكمية كان ينوي توزيعها وبيعها للمواطنين في الأسواق المحلية على أنها لحوم طازجة، حيث تم العثور على 275 كيلوغراماً منها جاهزة للبيع بعد تجهيزها وإعدادها للتوزيع في الأسواق".

كما أظهرت التحقيقات الأولية أن صاحب اللحوم المحظورة كان يخطط أيضاً لبيع 60 كيلوغراماً أخرى على أنها لحوم سليمة.

واشار البيان الى أن "التحقيقات مستمرة تحت إشراف مديرية الأمن، في حين تم اتخاذ إجراءات فورية بناءً على أوامر قائممقام السليمانية لمصادرة هذه الكمية ومنع تداولها".

وتعد عمليات ضبط اللحوم المحظورة جزءًا من جهود السلطات المحلية في السليمانية لحماية المستهلكين وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتاحة في الأسواق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على المواد الغذائية المستوردة ومكافحة تداول المنتجات غير المصرح بها التي قد تشكل تهديدًا على الصحة العامة.