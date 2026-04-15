ضبط 32 موظفاً في دوائر الضريبة العراقية بتهم فساد مالي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط 32 موظفاً في دوائر الضريبة ببغداد وعدد من المحافظات، على خلفية مخالفات مالية وإدارية وهدر للمال العام.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها الميدانية نفذت عمليات ضبط في محافظات بغداد، بابل، ميسان، كركوك، ديالى، ذي قار، صلاح الدين والديوانية، أسفرت عن ضبط 32 موظفاً لإقدامهم على ارتكاب مخالفات لتحقيق منفعة شخصية.

وأوضحت أن عمليات التفتيش والتدقيق رصدت قيام المتهمين بـ"تخفيض مبالغ الضريبة للمكلفين والشركات ومنح إعفاءات وتخفيضات ضريبية دون سند قانوني"، فضلاً عن "وجود اختلاف بين المبالغ المقبوضة والمثبتة في السجلات، وضبط وصولات قبض غير مسجلة واستحصال مبالغ نقدية دون تحرير وصولات رسمية، وتأخير توريد الأموال إلى الحسابات الرسمية".

وأضافت أن الفرق كشفت عن "تسجيل شركات وهمية، وعدم متابعة الشركات المتعثرة ضريبياً، وتأخير متابعة الديون المستحقة"، إلى جانب "إدخال بيانات غير صحيحة لتقليل مبالغ الضريبة، وإجراء عمليات نقل ملكية عقارات دون استيفاء الضريبة".

وأشارت إلى أن العدد الأكبر من المتهمين سُجل في محافظة ديالى بواقع 15 متهماً.

وأكدت الهيئة أنه تم تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرضها مع المتهمين على قضاة التحقيق المختصين، الذين قرروا توقيفهم على ذمة التحقيق.