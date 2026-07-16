ضبط 25 عبوة ماء "جديدة" مملوءة بـ"الدولارات" في أحد منازل "الجميلي" بتكريت

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني صلاح الدين، يوم الخميس، بالعثور على 25 قنينة مياه بلاستيكية مملوءة بمبالغ مالية بعملة الدولار الأميركي، كانت مخبأة داخل مدخنة أحد المنازل العائدة لوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي في مدينة تكريت.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، بأن فرق النزاهة عثرت على القناني خلال عملية تفتيش نُفذت في منزل يعود للمتهم، في محاولة لإخفائها.

وتابع أن الإجراءات القانونية مستمرة بإشراف الجهات القضائية المختصة، ضمن التحقيقات المتعلقة بالقضية، دون الكشف حتى الآن عن قيمة المبالغ المالية المضبوطة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم قناني الماء البلاستيكية في إخفاء الأموال بقضية الجميلي، إذ سبق أن أعلن القضاء العراقي، في السادس من تموز/ يوليو الجاري، ضبط 25 مليار دينار عراقي ومليون دولار، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو خمسة كيلوغرامات، موضوعة داخل قناني مياه بلاستيكية ومخفاة في منزل المتهم بمدينة تكريت.

وأعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الاثنين الماضي، الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي، فضلا عن 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار في قضية الجميلي والأطراف المتورطة معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي.