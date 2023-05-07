ضبط 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في 4 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، ضبط نحو 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في 4 محافظات، كما منع تهريب أكثر من 60 طن من محصول الحنطة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز الأمن الإقتصادي وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من ضبط نحو 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك البشري وأخرى ممنوعة التداول في الأسواق المحلية، كما وتم إلقاء القبض على 16 متهماً بممارسة الغش والتلاعب ومخالفة الشروط الصحية"، موضحاً أن "عمليات الضبط جرت في محافظات (كربلاء، والنجف، وواسط، والقادسية)".

وفي السياق ذاته، أحبطت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة القادسية عملية تهريب 62 طناً من محصول الحنطة ممنوع التداول في الأسواق بالتزامن مع بدء عملية التسويق للموسم الحالي كانت معدة للتهريب إلى خارج المحافظة وتم إلقاء القبض على سائقي العجلات".

وتابع البيان "قد جرى إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة وإتلاف غير الصالح منها وفق محضر أصولي، فيما تم إيقاف المتهمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

في سياق متصل، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "قوة عسكرية بإشراف امر لواء 25 الفرقة 17 العقيد الركن علي عبد الرزاق عبد، وخلال كمين ومراقبة استمر لعدة ساعات ضبطت 3 عجلات (سكراب) وعجلة رابعة محملة بالمواشي محاولين أصحابها تهريب المواد عن طريق الطريق الدولي السريع من ابو غريب".

واوضح المصدر ان "عملية التهريب تم تحويلها على هذا الطريق بعد أن تمت السيطرة على التهريب من سيطرة 75 بإشراف آمر اللواء أعلاه".