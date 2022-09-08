ضبط 20 مخالفا أجنبيا يعملون في صالة للروليت ببغداد

شفق نيوز/ افادت مديرية شؤون الإقامة، يوم الخميس، انها تمكنت من القبض على (٢٠) شخصا أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد يعملون في صالة للروليت.

وأوضحت في بيان اليوم، أنه "بعد ورود معلومات عن وجودهم، حيث تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع مفارز من جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فضلا عن القوة الماسكة للأرض.

وأضاف البيان انه حسب توجيهات الجهات العليا بملاحقة المخالفين وضبطهم وفق الأسس القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لغرض تسفيرهم خارج العراق.