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ضبط 14 طناً من الطحين منتهي الصلاحية في البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-09T16:00:50+0000
ضبط 14 طناً من الطحين منتهي الصلاحية في البصرة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الاثنين، عن ضبط 14 طناً من الطحين منتهي الصلاحية في مخازن أحد تجار المواد الغذائية في البصرة، فيما ضبطت المئات من أكياس الطحين المخصصة للبطاقة التموينية مهربة إلى الأسواق في بابل.

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، محمد حنون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الفرق الرقابية في البصرة وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت من ضبط 14 طناً من الطحين المستورد المنتهي الصلاحية.

وبين أن الكمية تم ضبطها "في مخازن احد التجار في المحافظة لبيعه في الاسواق المحلية  دون اكتراث بصحة المواطنين"، مشيرا الى "التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق التجار المتلاعبين بصحة المواطن".

واضاف ان الفرق الرقابية في بابل وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، ضبطت كميات كبيرة من الطحين المهرب في مخازن عدد من التجار في المحافظة، فضلا عن ضبط 530 كيس طحين زنة 25 كغم عائدة الى وزارة التجارة ومخصصة لتوزيعها على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية.

واشار حنون الى التحفظ على تلك الكميات من قبل الاجهزة الامنية وإحالة المخالفين للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

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