ضبط 100 طن من الأدوية غير المرخصة والقبض على 16 متهماً يتاجرون بها في بغداد و6 محافظات

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، القبض على (16) متهماً لتجارتهم بالأدوية غير المرخصة والمزيفة، وضبط أكثر من (100) طن من الأدوية، في بغداد و6 محافظات.

وقال الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن الجولات الرقابية والتفتيشية التي تجريها مفارز الأمن الاقتصادي في جهازنا وبالتعاون مع الفرق الصحية، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزنا من إغلاق أحد المذاخر الطبية في غربِ بغداد لاحتوائه على أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية، فضلاً عن عدم امتلاكه الموافقات الرسمية".

وبيّن أنه "تم القبض على صاحب المذخر الذي كان يقوم بعمليات الغش التجاري وبحوزته أكثر من (450) قطعة من الأدوية مختلفة الأنواع.

وأضاف، أن "مفارزنا في محافظات (ديالى، وواسط، وصلاح الدين، وكركوك، وذي قار، والمثنى) تمكنت أيضاً من ضبط أكثر من (100) طن من الأدوية المهربة وغير المرخصة والقبض على (15) متهماً بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بمحاولتهم إدخال العجلات المحملة بالأدوية إلى تلك المحافظات".

ولفت الجهاز إلى أنه "قد جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".