ضبط 10 سائقي مركبات يتعاطون المخدرات أثناء نقل زوار الأربعينية

شفق نيوز/ كشف تقرير أمني حكومي، يوم الاثنين، عن ضبط عدد من سائقي مركبات نقل الزوار العراقيين والأجانب إلى كربلاء وبالعكس، وهم متعاطين للمخدرات.

وذكر مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن "سيطرات أمنية خاصة ضمن حدود محافظة ذي قار تلقت توجيهات عاجلة من مكتب وزير الداخلية عبر النداء اللاسلكي بضرورة إيقاف مركبات نقل الزوار متوسطة الحجم (الكوستر) وإحالة سائقيها لفحص تعاطي المخدرات مباشرة في السيطرة نفسها بالأجهزة التي تم توفيرها في تلك السيطرات".

وبين أن "القوات الأمنية أجرت فحوصاً لـ30 سائقاً وتبين أن عشرة منهم ينقلون زوار كربلاء يتعاطون مواد مخدرة".

وأضاف المصدر أن "قاضي التحقيق قرر إيقافهم على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن يعاد الفحص لهم عن طريق الدم، واحتجاز مركباتهم".