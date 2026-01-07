أمر قبض بحق مسؤول محلي بعد نقل أراضٍ تعود لأحد كبار ضباط النظام السابق

شفق نيوز- واسط

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن وجود تواطؤ ومخالفات قانونية في عملية نقل ملكية عقارات في محافظة واسط، مسجلة باسم أحد كبار ضباط النظام البائد.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريق العمل المؤلف في مكتب تحقيق واسط، وبعد انتقاله إلى ملاحظية التسجيل العقاري في إحدى نواحي المحافظة، رصد عقب التحري والتدقيق قيام مدير الملاحظية بنقل ملكية ثلاث أراضٍ زراعية مسجلة باسم قائد القوة الجوية في النظام البائد، رغم مخاطبة محكمة البداءة في الناحية للملاحظية من أجل وضع إشارة عدم تصرف على تلك العقارات.

وأضافت أن أعمال التدقيق أظهرت أن الإقرار بالبيع جرى خارج الملاحظية وبعد أوقات الدوام الرسمي، دون وجود طلب يتضمن الإقرار الخارجي يبيّن فيه العذر الذي يحول دون الحضور إلى الدائرة، في مخالفة صريحة لقانون التسجيل العقاري رقم (43 لسنة 1971).

وتابعت الهيئة أن مدير ملاحظية التسجيل العقاري أقدم على نقل الملكية رغم تمتعه بإجازة مرضية خلال تلك الفترة، بحسب ما ورد في التقرير التدقيقي، ما يشكل إساءة لاستعمال السلطة وإخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته.

وأوضحت أن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط أصدر أمراً بالقبض بحق المتهم مدير الملاحظية، وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط جميع الأوليات الخاصة بالموضوع استناداً إلى أحكام المادة (76) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.