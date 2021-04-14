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ضبط هدر واستحواذ على المال العام في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-14T09:11:57+0000
ضبط هدر واستحواذ على المال العام في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، ضبط مُوظَّفينِ اثنينِ  في مجمع حبوب بيجي في محافظة صلاح الدين؛ لتعمُّدهما إهدار المال العام.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أن ملاكات مكتب تحقيق  صلاح الدين التي انتقلت إلى مجمع حبوب بيجي قامت بضبط المُتَّهمين اللذينِ يعملان بصفة (فاحص مختبر)؛ لثبوت قيامهما بهدر المال العام".

وأوضحت أنهما "قاما بتصنيف كمية (3,000) آلاف طنٍّ من مادة الحنطة المُتسلَّمة للموسم الزراعيِّ 2020، باعتبارها درجة أولى، في حين إن الفحوصات المختبريَّة أشارت إلى وجود تفحُّم فيها".

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، "تمكَّنت ملاكات المكتب التي انتقلت الى المصرف الزراعيِّ – فرع تكريت من ضبط أصل صكٍّ مصروفٍ نقداً من حساب شركة ما بين النهرين العامَّة إلى معمل الذرة الصفراء في صلاح الدين؛ لغرض حفر بئرٍ ارتوازيٍّ، دون أن يتمَّ تنفيذ المشروع على أرض الواقع، على الرغم من صرف المبالغ المُخصَّصة له منذ عام 2018"، وفق البيان.

وبيَّنت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على السيّد قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

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