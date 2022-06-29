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ضبط هدر بقرابة مليار دينار بمستشفيين حكوميّين في واسط

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-29T08:18:24+0000
ضبط هدر بقرابة مليار دينار بمستشفيين حكوميّين في واسط

شفق نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، بتمكُّنها من ضبط أجهزةٍ طبيّةٍ فائضةٍ عن الحاجة في مُستشفيين حكوميّين في محافظة واسط، مُبيّنةً أنّ قيمة الأجهزة المضبوطة تصل إلى قرابة مليار دينار.

وقالت الدائرة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنّ لجنة مُكافحة الرشوة في مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى مستشفيي الكرامة والزهراء التعليميّين في مدينة الكوت، تمكّن بعد إجرائه أعمال التحرِّي والمُتابعة والتدقيق من ضبط (24) جهاز تنفس (فنتليتر) فائضاً عن الحاجة ومُودعاً في مخازن المُستشفيين، مُشيرةً إلى قيام شركة "كيمياديا" بشراء أجهزة التنفُّس وتجهيزها دون طلب الحاجة إليها.

وأضافت أنّ قيمة الأجهزة التي تمّ شراؤها من قبل شركة " كيمياديا" وفرضها على قسم الصيدلة في دائرة صحّة واسط بلغ (955,383,000) مليون دينار، مُشدِّدةً على أنّ خزن الأجهزة تمّ بصورةٍ غير نظاميّةٍ؛ ممّا يُعرِّضُها للتلف نتيجة سوء التخزين.

وفي محافظة ميسان، رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة مُخالفاتٍ في عقد إطعامٍ أبرمته دائرة الصحّة، إذ قامت دائرة صحّة ميسان بتمديد عقد الإطعام لعام 2020 مع إحدى الشركات الخاصّة، دون الإعلان عنه كمناقصةٍ، خلافاً لتعليمات التعاقد.

وبيّنت الدائرة تنظيم محضري ضبطٍ أصوليّين بالعمليّتين اللتين نُفِّذتا بناءً على مُذكّرتين قضائيّتين، وعرضهما على قضاة محكمة التحقيق المُختصّة بقضايا النزاهة في واسط وميسان؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيّـة المُناسبة.

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