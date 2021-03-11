ضبط ناد ليلي للعب القمار واحتساء الخمور في منطقة المنصور ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الرقابة الصحية في منطقة الكرخ ببغداد يوم الخميس أنها ضبطت ناديا ليليا للعب القمار واحتساء الخمور في منطقة المنصور التي تُعد من أرقى المناطق في العاصمة العراقية.

وقالت الدائرة في بيان اليوم ان فرق الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ، تمكنت من ضبط النادي الليلي بالتعاون مع الأمن الوطني والجيش العراقي.

وأوضحت الدائرة أنه تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمكنت الفرق الصحية من ضبط خمسين شخصا داخل النادي الليلي، مبينة أنه تم تغريم المخالفين بغرامات مالية وغلق وتغريم النادي واحالته الى المحكمة وحسب قرار خلية الازمة.