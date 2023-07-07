ضبط مئات الأطنان من مواد منتهية الصلاحية تستخدم في حفر الآبار النفطية بواسط

شفق نيوز/ تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من ضبط قرابة (800) طن من المواد المُستخدمة في حفر الآبار النفطيَّة بحقل الأحدب في محافظة واسط.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَتْ بناءً على مذكرة قضائيَّة، بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط فريقاً للتحري والتقصي عن معلومات تلقاها تفيد بتكدس أطنان من المواد التي تُسْتَخْدَمُ في حفر الآبار النفطيَّة منتهية الصلاحيَّة في المخازن العائدة لإحدى الشركات التابعة لحقل الأحدب النفطي.

وأردفت الدائرة أن الفريق تمكن، بعد الانتقال إلى مخازن شركة الواحة النفطيَّة التابعة لحقل الأحدب من ضبط مواد كيماويَّة في بعض مخازن الشركة، تبين أنها منتهية الصلاحيَّة ولم تستخدم، على الرغم من شرائها في فترات سابقة، لافتة إلى أن تلك المواد تتمثل بمادة مزيل ترسبات بكمية (25) طناً، و(17) طناً من مادة (Mdea)، وكذا تم ضبط (173) طناً من مادة قشور الجوز، مضيفة إن الكميات المضبوطة من مادة (Pam) بلغت (507) أطنان، و(44) طناً من الــ (Lcm)، و(15) طناً من عامل الإحلال.

وتابعت بالقول إن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الأوليَّات وعقود الشراء الخاصة بتلك المواد التي بلغت قيمتها (1،734،300) مليوناً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة دولار، أي ما يقارب (2,000,289,000) مليارين و مائتين وتسعة وثمانين ألف دينار عراقي، حسب سعر صرف الحالي، فيما تم التحرز على المواد المضبوطة منتهيَّة الصلاحيَّة بعهدة مسؤول المخازن في قسم العقود داخل حقل الأحدب النفطي.

ونوهت الدائرة إلى تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد جهة التقصير .