ضبط مئات الأطنان من اللحوم "الأكسباير" في بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، ضبط (821) طنًا من اللحوم منتهية الصلاحية في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة صادرة عن جهازنا، تمكنت مفارزنا الاقتصادية، بالتنسيق مع شعبة الرقابة الصحية - الكرخ، والقوة الماسكة للأرض، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم التالفة تُقدر بـ(812) طنًا من اللحوم الحمراء والبيضاء قبل وصولها إلى المواطنين، داخل مخزن تابع لإحدى شركات المواد الغذائية في منطقة الرضوانية/ محافظة بغداد".

وأشار الجهاز إلى أن "ضبط المواد وحجزها تم وفق الإجراءات الأصولية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حسب قرارات الجهة القطاعية".