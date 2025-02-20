ضبط مئات الحقن الطبية في مطار بغداد الدولي مخالفة لشروط الاستيراد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن تمكن مديرية منفذ مطار بغداد الدولي، من ضبط 1815 "حقنة طبية" مخبأة بطريقة احترافية مع الطرود البريدية لغرض إخراجها خارج المطار.

وقال المتحدث بإسم الهيأة علاء القيسي لوكالة شفق نيوز: أن "المواد ضبطت في نقطة البحث والتحري التابعة لهيئة المنافذ الحدودية/ منطقة الشحن الجوي، و كانوا ينوون إخراجها بدون استحصال الموافقات الرسمية من وزارة الصحة وتهربا من دفع الرسوم وعدم خضوع الشحنة للفحص المختبري".

و تابع، إن "هذه الاجراءات الرادعة تأتي من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية لأجل حماية المواطنين وتأمين سلامتهم من خلال عدم السماح بدخول أي أدوية غير صالحة للاستهلاك البشري أو يتهرب مستوردوها من دفع الرسوم واستحصال الموافقات الرسمية".