ضبط أمينة صندوق اختلست رسوم بيع عقار في تنفيذ سدة الكوت

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن تمكن ملاكاتها من ضبط أمينة صندوق أقدمت على اختلاس مبالغ رسوم وحوافز بيع عقار في مديرية تنفيذ سدة الكوت بمحافظة واسط.

وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان حول تفاصيل عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، وورد الى وكالة شفق نيوز، بتمكن ملاكاتها في مكتب تحقيق محافظة واسط، وبعيد تدقيق إضبارة أحد العقارات، من كشف حالة اختلاس للمبالغ الخاصة برسوم وحوافز بيع ذلك العقار، مبينة أن تحرياتها قادت إلى إقدام أمينة الصندوق في المديرية على اختلاس المبالغ .

وأوضحت أن التحقيقات الأولية مع المتهمة أفضت إلى اعترافها باستلام مبلغ (65) مليون دينار في نهاية الدوام الرسمي من صاحب العقار بموجب وصل رسمي، فيما ادعت نسيان إيداع المبلغ في مصرف الرافدين؛ بسبب ضغوط العمل، ولم تنتبه إلى فقدان المبلغ لاحقاً وهي المسؤولة عن فقدانه.

ونوهت الدائرة بتنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة، وعرضه صحبة المتهمة على قاضي التحقيق الخافر ، وتم تصديق أقوالها واعترافاتها قضائياً، حيث تقرر توقيفها على ذمة القضية .