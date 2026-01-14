ضبط موظف في كاتب عدل ذي قار متلبساً بتلقي 2.8 مليون دينار رشوة

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، تنفيذها عملية ضبط بحق موظف في دائرة كاتب العدل في إحدى دوائر محافظة ذي قار، مبينة أن المتهم ضبط متلبسا بتسلم رشوة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق العمل المؤلف في مكتب تحقيق ذي قار، تمكن من ضبط موظف في كاتب عدل الناصرية متلبسا بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ (2,800,000) مليوني دينار رشوة، لقاء التغاضي عن إقامة الإجراءات القانونية بحق أحد المواطنين؛ على خلفية وجود مستمسكات مزورة".

وأشارت إلى أن "المبلغ، الذي تم ضبطه بحوزة المتهم يمثل دفعة أولى من مبلغ الرشوة الكلي المتفق عليه والبالغ مقداره (20,000,000) عشرين مليون دينار"، لافتة إلى أنه "تم خلال العملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية؛ استنادا إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات من ضبط شريك المتهم (كاسب).

ونوهت الهيئة، الى "عرض المتهمين أمام قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرر توقيف المتهم الأول، وإطلاق سراح المتهم الثاني بكفالة".