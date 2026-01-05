ضبط موظف في الكهرباء العراقية متلبساً برشوة 135 ألف دولار

شفق نيوز- ديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، تنفيذ عملية ضبط في محافظة ديالى لموظف في وزارة الكهرباء، اثر تسلّمه رشوة تبلغ (135000) الف دولار اميركي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريقا من شعبة الضبط والتحري في مكتب تحقيق ديالى، وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون في المحافظة، تمكن بعد التحري والمتابعة ونصب كمين محكم في مدينة بعقوبة، من ضبط موظف منسّب للعمل في مكتب وزير الكهرباء بعد تسلّمه مبلغ (135000) الف دولار امريكي (رشوة) من موظف آخر يعمل في مديرية نقل الطاقة الكهربائية في ديالى، لقاء وعد بمنحه منصباً وظيفياً".

وأضافت أن "عملية الضبط نفذت وفق مذكرة اصولية صادرة عن قاضي محكمة التحقيق في قضايا النزاهة في محافظة ديالى، وفقاً لأحكام المادة (308) من قانون العقوبات، لافتة الى تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهم امام انظار القاضي المختص، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".