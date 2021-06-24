سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضبط مواد كيميائيَّة منتهية الصلاحية تُقدَّرُ قيمتها بالمليارات في محافظة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-24T13:24:55+0000
ضبط مواد كيميائيَّة منتهية الصلاحية تُقدَّرُ قيمتها بالمليارات في محافظة عراقية

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الخميس عن قيامها بضبط مواد كيميائيَّة منتهية الصلاحية تُقدَّرُ قيمتها بمليارات الدنانير في أحد المختبرات الإنشائيَّة في محافظة واسط.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، بأن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط، الذي انتقل إلى مختبر واسط الإنشائي، تمكَّن من ضبط مواد كيميائيّةٍ منتهية الصلاحية تُسْتَخْدَمُ في إجراء الفحوصات الكيميائيَّة للمواد الإنشائيَّة والحصى الخابط وفحوصات التربة والمنتجات الخرسانيَّة، لافتةً إلى أن تلك المواد  ما تزال تُسْتَخْدَمُ في الفحوصات؛ بالرغم من مضي عدة سنواتٍ على انتهاء صلاحيتها.

وأضافت إن المركز الوطني للمختبرات والبحوث الإنشائيَّة في بغداد قام بتجهيز تلك المواد لمختبر واسط الإنشائي في بداية العام الجاري (2021) مرافقة بشهادات فحص من مصنع ابن سينا التابع لوزاة الصناعة والمعادن يؤيد صلاحية تلك المواد للاستخدام، علماً أن تاريخ انتهاء صلاحيتها يعود إلى عامي (2015 و2018).

وأوضحت أن وزارة الصناعة والمعادن كانت قد تعاقدت لشراء المواد الكيميائيَّة وبكمياتٍ كبيرةٍ تفوق الاحتياج الفعلي؛ الأمر الذي أَدَّى لِتَكَدُّسِهَا وَتَسَبَّبَ بانتهاء صلاحيتها، مبينةً أن قيمة المواد تصل إلى مليارات الدنانير.

وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وجرد المواد الموجودة في المختبر وتوثيقها، وعرضها على السيد قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، وفقا لبيان هيئة النزاهة.

related

بعد النجف .. واسط تخلو من كورونا

Date: 2020-05-12 08:55:41
بعد النجف .. واسط تخلو من كورونا

تسجيل اول حالة وفاة بكورونا في محافظة عراقية والسلطات تغلق بلدة

Date: 2020-03-14 07:50:49
تسجيل اول حالة وفاة بكورونا في محافظة عراقية والسلطات تغلق بلدة

وفاة 100 إيراني في العراق واعتقال آخرين

Date: 2019-10-19 14:47:39
وفاة 100 إيراني في العراق واعتقال آخرين

واسط تخاطب بغداد لغلق منفذ زرباطية مع ايران

Date: 2020-02-20 14:38:54
واسط تخاطب بغداد لغلق منفذ زرباطية مع ايران

تسجيل أول حالة وفاة بمرض الفطر الأسود في واسط

Date: 2021-06-05 07:50:42
تسجيل أول حالة وفاة بمرض الفطر الأسود في واسط

بعد اول حالة وفاة بكورونا .. واسط تعطل الدوام وتغلق منفذا مع إيران

Date: 2020-03-14 14:49:23
بعد اول حالة وفاة بكورونا .. واسط تعطل الدوام وتغلق منفذا مع إيران

النزاهة تحبط محاولة لتهريب نسخة نادرة للتوراة لقاء مبلغ ضخم

Date: 2019-12-28 13:13:43
النزاهة تحبط محاولة لتهريب نسخة نادرة للتوراة لقاء مبلغ ضخم

متظاهرون يغلقون دوائر حكومية في واسط

Date: 2019-10-27 10:46:05
متظاهرون يغلقون دوائر حكومية في واسط