ضبط "مواد كيمياوية خطرة" في ميناء جنوبي العراق.. صور

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم السبت، ضبط حاوية تحتوي "مواد كيمياوية خطرة" في منفذ ميناء أم قصر الشمالي جنوبي البلاد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية خارج الحرم الكمركي في بوابة 27، موضحة أنه "من خلال الكشف والتدقيق، تبين وجود (مواد كيمياوية سائلة) تستخدم للتحكم في البكتريا والطحالب".

وبين أن "التحذير الموجود على البضاعة يظهر انها خطرة وتسبب حروقاً شديدة للجلد وتلف بالعين"، مؤكداً أن ذلك "مخالف لشروط وضوابط الاستيراد، بسبب عدم توفر الموافقات الرسمية بدخولها الى البلاد".

واشار البيان إلى "تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".