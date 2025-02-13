ضبط معمل لتجارة "المعسل" منتهي الصلاحية في العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الخميس، عن ضبط قوة من جهاز الأمن الوطني، متمثلة بمديرية أمن نينوى – الأمن الاقتصادي، معملًا يستخدم مواد منتهية الصلاحية في تصنيع معسلات النركيلة وبيعها في السوق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية تمت بعد متابعة مستمرة واستقصاء دقيق استمر لعدة أيام، وتم ضبط المعمل بمدينة الموصل الذي كان يقوم بإعادة تدوير معسلات نركيلة منتهية الصلاحية داخل علب جديدة تحمل علامات تجارية معروفة، في محاولة لبيعها على أنها منتجات جديدة".

وأضاف أن "التحقيقات جارية مع عدد من المتهمين الذين تم اعتقالهم على خلفية الحادثة"، إلا أن المصدر الأمني لم يكشف عن عددهم في الوقت الحالي.