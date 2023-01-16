ضبط معاملات شراء صورية في مطار النجف الدولي

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَة، يوم الاثنين، عن تنفيذها عمليَات ضبط مخالفات للقانون والضوابط والتعليمات في تنظيم معاملات شراء وصرف مبالغ في عدد من دوائر مُحافظة النجف.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريق عمل مكتب تحقيق النجف، تمكَن إثر قيامه بأعمال التحري والتدقيق من ضبط معاملات شراء صوريَة في مطار النجف الدوليِ، لافتةً إلى قيام لجنة المُشتريات في المطار بصرف مبلغ (504,976) دولاراً أمريكياً، بشكل مُخالف للقانون.

وأضافت الدائرة، إنَ ملاكات المكتب كشفت، في عمليَة ثانية، عن مُخالفات للضوابط والتعليمات من قبل لجنة "التنفيذ أمانة" لمشروع تأهيل صالات عمليَات الجراحة النسائيَـة في مُستشفى الزهراء في المُحافظة، مُبيِنةً أنَه تمَ ضبط الأوليَات الخاصَة بمستندات الصرف في شعبة الحسابات في دائرة صحَة النجف، للمشروع الذي بلغت تخصيصاته (249,950,000) دينار.

وأوضحت أنَ الفريق، بعد ورود كتاب من أحد أعضاء مجلس النوَاب عن مُحافظة النجف، رصد عدَة مُخالفات رافقت عمليَة الإعلان عن (3) قطع أراض من قبل هيئة الاستثمار ومُديريَـتي البلديَة والتخطيط العمراني في المُحافظة، مُنوِهةً بأنَه تمَ نشر الإعلان عن قطع الأراضي لمُدَة يوم واحد فقط، بدلاً من (30) يوماً، فضلاً عن مُخالفة التصميم من حزام أخضر إلى سكني ومُخالفة الخارطة الاستثماريَـة وآلية الفرز.