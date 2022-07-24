ضبط مسؤول في صلاح الدين زور 224 أمر تعيين

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، بتنفيذها عمليتي ضبط لحالات تزوير وسرقة في محافظة صلاح الدين، مبينةً أنه تم ضبط عدد من المتهمين بينهم مسؤول في ديوان المحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكن بعد القيام بأعمال التحري والمتابعة من ضبط مدير إدارة الموارد البشرية في المحافظة؛ لقيامه بالاشتراك مع معاونه "الهارب" بتزوير أوامر إداريـة بالتعيين لقاء مبالغ مالية، مشيرةً إلى تزوير أوامر بتعيين 224 شخصاً وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019.

وأضافت الدائرة أن الفريق نفذ عمليةً منفصلةً في مستشفى صلاح الدين العام كشف خلالها عن حصول خروقات في المستشفى تمثلت باختفاء 1195 امبول من دواء ترامادول التي تم تجهيزها لردهة العزل الخاصة بمرضى فايروس كورونا في عام 2021، لافتةً إلى ضبط 5 متهمين من الموظفين العاملين في المستشفى، فضلاً عن أصل مستندات التجهيز الخاصة بالدواء.

وأوضحت أنه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين المنفذتين وفقاً لمذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين الخاصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيـة المناسبة.