ضبط مسؤول في تقاعد نينوى أطلق رواتب أحد عناصر "داعش"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الاحد، عن ضبط مسؤول في تقاعد نينوى لتلاعبه بإضبارة أحد عناصر تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن المتهم أطلق رواتب العنصر المنتمي للتنظيم رغم صدور أمر قبض بحقه استناداً إلى أحكام المادة 1/4 إرهاب

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هيئة النزاهة الاتحادية تمكنت من ضبط مسؤول في دائرة تقاعد نينوى؛ وذلك لتلاعبه بإضبارة أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، وإطلاق رواتبه، رغم اعتراف المجموعة الإرهابية بانتمائه لها وصدور مذكرة قبض قضائية بحقه.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية، أفادت بتمكن ملاكات مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى من ضبط مسؤول شعبة الْمتغيرات في دائرة تقاعد المحافظة؛ وذلك لإقدامه على التلاعب بإضبارة أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية.

وأوضحت الدائرة أن التحقيقات الأولية التي أجرتها المديرية قادت إلى قيام المتهم بإطلاق رواتب أحد عناصر الجماعة الإرهابية، رغم مقتله وإصدار الجماعة الإرهابية "شهادة وفاة له" من إحدى الهيئات التابعة لها، فضلاً عن إصدار الجهات القضائية في المحافظة أمر قبض بحقه؛ استناداً إلى أحكام المادة( ١/٤) إرهاب.

وأشارت الدائرة إلى تنظيم المديرية محضر ضبط أصولي بوقائع العملية، التي تمت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم المضبوط على السيد قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيف المتهم، استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن تمكنها من إحباط محاولة لتمرير معاملة لصرف مبلغ تعويض وراتب تقاعدي لأحد عناصر داعش الإرهابي، مبيـنةً ضبطها الأوليات الخاصة بالمعاملة في المؤسسات المعنيـة.