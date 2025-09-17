ضبط مسؤول في تربية صلاح الدين متلبساً بسرقة كتب مدرسية (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، تمكن ملاكاتها في محافظة صلاح الدين، من ضبط مسؤول في مديرية تربية المحافظة متلبساً بسرقة كتب "مناهج دراسية" وبيعها وتسلم مبالغها.

وأشارت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "عملية الضبط نُفذت من قبل فريق مؤلف من ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين بموجب مذكرة قضائية، بعد ورود معلومات عن قيام مدير شعبة في المديرية بسرقة كتب منهجية بطبعة جديدة من مخازن المديرية وبيعها في الأسواق المحلية".

وأضافت أن "الفريق قام بالمتابعة والرصد للمتهم والتأكد من اتفاقه على بيع الكتب"، مشيرة إلى أن "الفريق تمكن من رصد عملية إخراج الكتب من المخازن لغاية وصولها إلى محل سكن المتهم، وتم ضبطه أثناء تسلّم الدفعة الأولى من قيمة المبلغ الكلي الذي تم به بيع 22 كارتوناً يحتوي كل واحد منها على 75 إلى 130 كتاباً لمراحل دراسية مختلفة".

ووفقاً لبيان الهيئة، فقد "تمّ تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه برفقة المتهم أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر بدوره توقيفه وفقاً لأحكام المادة 11/444 من قانون العقوبات التي تنص على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس على من يقترف السرقة لشيء مملوك للدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب".

يُشار إلى أن ظاهرة بيع الكتب المدرسية المتسربة من المدارس تزداد مع بداية كل عام دراسي جديد، مع عدم كفاية الكتب المنهجية لجميع الطلبة في المدارس على اختلاف مراحلهم الدراسية