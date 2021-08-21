ضبط مسؤول عراقي متلبسا بالرشوة

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن ضبط مسؤول يعمل في لجنة لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والعمليات الإرهابية في محافظة الديوانية (جنوبي العراق)، متلبساً بالرشوة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها ألفت فريق عمل من شعبتي التحري والضبط القضائي بعد تلقيها شكوى تفيد بطلب معاون مسؤول شعبة اللجنة الفرعية في الديوانية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، مبلغاً مالياً لإتمام معاملة احد المستفيدين.

وأضافت، أنه بعد أيام من متابعة الفريق للمتهم ومراقبة تحركاته، نصب له كميناً محكماً، إذ اعترض الفريق بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون سيارة المُتهم قرب جامعة القادسية، حيث ضبط مع المبلغ المتفق عليه كدفعة اولى مع المستفيد.

وأوضحت الدائرة أن العملية، التي نُفذت وفق أحكام القرار (١٦٠لسنة ١٩٨٣)، أسفرت أيضاً عن ضبط العديد من المعاملات في سيارة المُتهم تخُص تعويض المتضررين، لافتة إلى تمكن فريق المكتب من الحصول على تسجيلات صوتية يذكر فيها المُتهم أن المبلغ المتفق عليه كرشوة والبالغ (١١.٥٠٠) ألف دولار أمريكي، سيتم اقتسامه مناصفةً بين المتهم المضبوط واحد المسؤولين في اللجنة مقابل (التصويت) على معاملة المستفيد، في حين كانت الدفعة الأولى من المبلغ المتسلم هي (٤٠٠.٠٠٠) ألف دينار.

وأشار إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المُتهم وجميع المضبوطات، على السيد قاضي التحقيق المُختص؛ الذي قرر توقيف المُتهم على ذمة التحقيق.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن من حزيران الماضي عن ضبط (مُبتز) يدعي أن لديه علاقةً بأحد ضُباط الأجهزة الأمنية ويقوم بابتزاز المُواطنين لقاء مبالغ مالية، مقابل وعود كاذبة بإتلاف دعوى.