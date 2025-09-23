ضبط مسؤول حكومي في بابل لاستيلائه على المال العام

شفق نيوز - بابل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، ضبط مسؤول في مُديريَّة توزيع كهرباء بابل؛ "لاستغلاله وظيفته واستيلائه بغير وجه حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة".

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أنَّ فريق الرصد الميدانيّ في مكتب تحقيق بابل، قام بأعمال الرصد والتحرّي عن المُخالفات المُرتكبة في أحد مراكز الصيانة التابع لمُديريَّة توزيع كهرباء بابل، حيث تمكَّن من ضبط مدير المركز واثنين من العاملين فيه؛ إثر الكشف عن وجود تغييرٍ في المُغذّي من منطقةٍ إلى أخرى، فضلاً عن تبديل أسلاكٍ من نحاسٍ إلى ألمنيوم، وعدم إرجاعها إلى الدائرة.

وتابعت القول إنَّه تمَّ عرض المُتَّهمين الثلاثة، الذين تمَّ ضبطهم بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم؛ وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات.