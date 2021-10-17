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ضبط مسؤولين استـولـوا على أموال عائدة للدولة وحرَّروا صكاً بدون رصيد

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-17T10:31:39+0000
ضبط مسؤولين استـولـوا على أموال عائدة للدولة وحرَّروا صكاً بدون رصيد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، ضبط مسؤولين برعاية ذوي الإعاقة في الديوانية، مشيرة الى انهم استـولـوا على أموال عائدة للدولة وحرَّروا صكاً بدون رصيد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتهمة اختلاس مبالغ استقطاعات سلف المُوظَّفين، والتصرُّف بمبالغ عائدةٍ للدولة وتحرير صكوكٍ بدون رصيدٍ، وتنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقـيق الـديوانـيَّة، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقـيق هيئة النـزاهـة الاتحاديَّة في المُحافظة من ضبط المُديـر السابق لهيئة ذوي الإعـاقة والاحـتـياجات الـخـاصَّة الـسابـق - فرع الـمُحافـظـة، ومُـديـر الحسابات، ومُوظَّفٍ بشعبة الحسابات فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت وفقا للبيان، "بتمكُّن ملاكـات مكـتب تـحـقـيق الـهيئـة في الـمُحافـظـة من ضبط الـمُتَّـهمـين الـثلاثـة؛ وذلك لاختلاسهم مبالغ استقطاع سلف المُوظَّفين التي تُمثِّلُ استقطاعات شهري تموز وآب الماضيَينِ، والتصرُّف بمبالغها لحسابهم الخاصِّ بدون وجه حقٍّ".

وتابعت الدائرة إنَّ "تحرّيات المكتب قادت إلى إقدام المُتَّهمين المضبوطين على تحرير صكٍّ لأحد المصارف الحكوميَّـة بدون رصيدٍ، مُنوّهةً بضبط الصكّ المُحرَّر رفقة أوليَّـاته كافة، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات التي تمَّ ضبطها أثناء العـملـيَّـة، وعـرضها رفـقـة المُـتَّهمـين على السيّـد قاضي التحـقيـق الـمُخـتـصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة".

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر أيلول الماضي عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من الدوائر الـحـكوميَّة في الديوانـيَّة، تمكَّنت في إحداها من ضبط (47) صكاً أصلياً في أحد المصارف الحكوميَّة، تمَّ الاستيلاء علـيها من قـبل بعض الـمُوظَّفيـن لمصلحتهم الشخصيَّـة.

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