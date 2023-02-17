ضبط مسافر عراقي بحوزتهِ مبلغ مالي مزور في منفذ الشلامجة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الجمعة، ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ مالي مزور في منفذ الشلامجة.

وذكر بيان لاعلام الهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على مسافر عراقي وبحوزته مبلغ من العملة العراقية (مزور) مقداره مليون ومئتان وخمسون الف دينار عراقي "فئة خمسة وعشرون الف".

وأوضح البيان ان "عملية الضبط تمت في صالة الوافدين (القدوم) من قبل منتسبي مركز شرطة الكمارك ومنتسبي مديريتنا، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المتهم والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة".