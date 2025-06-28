ضبط مسافر أجنبي بحوزته كيلوغرام من "الكريستال" في منفذ حدودي عراقي

شفق نيوز - البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، يوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر أحد المنافذ الحدودية في محافظة البصرة، بعد ضبط مسافر أجنبي بحوزته مادة "الكريستال" المخدرة كانت مخبأة داخل أوانٍ معدنية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على مسافر أجنبي ضبط بحوزته مادة الكريستال المخدرة بوزن كيلوغرام وأربعمائة غرام، أخفاها بطريقة احترافية داخل أوانٍ معدنية في محاولة فاشلة لتهريبها إلى داخل البلاد".

وأضاف أن "عملية الضبط نُفذت من قبل الشعبة الفنية وبالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في المنفذ، وذلك وفق إجراءات دقيقة لرصد محاولات التهريب".

وأوضح القيسي أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بحق المتهم، وتمت إحالته مع المواد المضبوطة إلى مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".