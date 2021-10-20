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ضبط مركزيّ تجميل "وهميين" في الديوانية

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-20T14:14:53+0000
ضبط مركزيّ تجميل "وهميين" في الديوانية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة الديوانية، يوم الاربعاء، عن ضبط مركزيّ تجميل "وهميين" تديراهما امرأتين ليستا من ذوي الاختصاص.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان فرق التفتيش الصحية نفذت حملة رقابة استهدفت عدداً من مراكز التجميل في المحافظة، وضبطت خلالها مركزين "وهميين" وتم غلقهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحق إدارتهما.

وبينت أن احد المركزين تديره طالبة تحليلات، وتقوم بكتابة وصفات طبية للنساء وحقن مواد التجميل، كما تم ضبط ادوية بداخله واجهزة ليزر، وتكسير شحوم.

وأشارت الى ان المركز الاخر يدار من قبل امرأة خريجة قسم الادارة والاقتصاد وتدعي انها خبيرة تجميل، وتم ضبط اجهزة ليزر، وهايدروفيشيال، وسكريت، اضافة الى مخالفات اخرى.

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