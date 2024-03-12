ضبط مدير شرطة الأحداث في النجف متلبّساً بالرشوة.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ بحقِّ ضابطٍ كبيرٍ في مُديريَّة شرطة مُحافظة النجف، والإيقاع به مُتلبّساً بجريمة الرشوة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريق عمل من مكتب تحقيق النجف بالتواصل مع أحد المشتكين إثر مطالبة ضابطٍ برتبة عميد يعمل مديراً لشرطة الأحداث في المُحافظة بالحصول على مبلغ ثلاثمائة ألف دينارٍ" رشوة"؛ لقاء السماح للمشتكي بالاطلاع على الأوراق التحقيقيَّة المُودعة في قسم شرطة الأحداث، ومعرفة الإجراءات التي تمَّت بحقّ المُتَّهمين الأحداث "من أقارب المشتكي".

وأضاف المكتب إنَّ الفريق تمكَّن، بعد نصب كمينٍ محكمٍ، من الإطاحة بالعميد بعد تسلُّمه مبلغ الرشوة في أحد المطاعم في مدينة النجف، وتمَّ ضبط المبلغ في السيَّارة الحكوميَّة التي كان يستقلها المُتَّهم، وتمَّت مُطابقة المبلغ أصولياً.

وأضاف إنَّ الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ، مُنوّهاً بقرار القاضي بتوقيف المُتَّهم.