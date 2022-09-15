ضبط مديرة مدرسة تتعاطى الرشى مقابل قبول التلاميذ

شفق نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، بأن ملاكاتها ضبطت مُديرة مدرسة حكومية مُتلبسة باقتراف جريمة الرشوة بالجرم المشهود.

وقالت الدائرة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عملية الضبط تمت وفق مُذكرة قضائية، مشيرة الى تأليف فريق من مُديرية تحقيق الهيئة في بغداد للتحري والتقصي إثر تلقيه شكوى تُفيدُ بتعرض المُشتكي للابتزاز وإجباره على دفع مبلغ مالي مقابل قبول ابنته في الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الحكومية وسط العاصمة بغداد.

وأوضحت الدائرة أن الفريق تحرك نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث تم نصب الكمين، وبعد حضور المُتهمة وتسلمها مبلغ الرشوة من المُشتكي، تم ضبطها مُتلبسة بالجرم المشهود.

وأضافت إن العملية، التي تمت وفق أحكام القرار(160 لسنة 1983)، أسفرت أيضا عن ضبط شخص كان يمثل دور الوسيط بين المُديرة والمُشتكي، فضلا عن ضبط مبلغ الرشوة.

ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي في العملية، وعرضه رفقة المُتهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيف المُتهمين على ذمة التحقيق.

وجددت الهيئة دعوتها المُواطنين؛ للإبلاغ عن حالات الابتزاز والمساومة وطلب الرشى التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعتهم الدوائر الحكومية؛ بغية ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود.

وسبق لرئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) أن حث مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة على تصعيد وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميداني من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسسات الدولة، لا سيما الخدمية منها، واستشعار حاجات المُواطنين، وعزل الفاسدين والمتجاوزين على المال العام.