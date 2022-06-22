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ضبط مخالفات وهدر قرابة مليوني دولار في مطار النجف

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-22T16:44:22+0000
ضبط مخالفات وهدر قرابة مليوني دولار في مطار النجف

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط لمخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام بما يقارب مليوني دولار في مطار النجف الدولي.

وقالت دائرة الحقيقات بالهيئة، في بيان صدر حول  تلك العمليات، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريق عمل مكتب تحقيق النجف ضبط هدراً للمال العام في عملية تجهيز مُحولاتٍ كهربائيةٍ للمطار، المُنفذة من قبل لجان داخليةٍ، مُبينةً أن مبلغ التجهيز وصل إلى (540,900) ألف دولارٍ.

وأضافت الدائرة إن الفريق تمكن خلال عمليةٍ ثانيةٍ من كشف مخالفاتٍ رافقت عملية إنشاء مُسقفٍ لبوابة المطار، مُشيرةً إلى أن كلفة إنشاء المُسقف من قبل لجانٍ داخل المطار بلغت (662,700) ألف دولار، لافتةً إلى أن التنفيذ جاء مُخالفاً للقوانين والتعليمات النافذة.

وأوضحت أنه تم رصد مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين إدارة المطار وإحدى شركات توفير الأجهزة والمواد اللازمة للتعفير والتعقيم والإشراف على استخدامها لمُدة ستة أشهرٍ، مُنوهةً بأن قيمة مبلغ العقد بلغت (612,560) ألف دولارٍ.

وأفادت بتنظيم محاضر ضبطٍ أصولية، وعرضها رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختص بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المُناسبة.

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