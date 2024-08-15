ضبط مخازن كتب دراسية "مسربة" في بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، ضبط أربعة مخازن كتب دراسية مسربة من وزارة التربية في منطقة الشعب شمال شرق العاصمة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه وضمن الخطط الأمنية المرسومة لإسناد الخطة الامنية وتكثيف الجهود الاستخبارية وملاحقة عصابات الجريمة بكافة انواعها، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفرزة من أمن بغداد، وزارة التربية،) وبعد ورود معلومات دقيقة، من ضبط 4 مخازن كتب دراسية مسربة من (وزارة التربية) وذلك في "سوق الشعب" شمال شرق بغداد.

واشار الى تسليم المضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة.