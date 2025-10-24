ضبط مبلغ مالي كبير ومسدس سُرقت قبل يومين في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بضبط مبلغ مالي كبير ومسدس، تمت سرقتها قبل يومين، في قضاء المقدادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، أعلن عن ضبط المبلغ المالي المقدر بـ373 مليون دينار عراقي، ومسدس نوع برتا، بعد سرقتها قبل يومين في قضاء المقدادية".

ولفت المصدر إلى أن "المبلغ المالي والمسدس تم ضبطها دون اعتقال المتهمين بالسرقة، الذين يتم البحث عنهم في الوقت الحالي"، مبينا أن "المضبوطات تعود لمواطنين من أهالي قضاء خانقين".

يشار إلى أن حادث السرقة تم قبل يومين حيث سرق المبلغ المالي والمسدس بعملية تسليب لمواطنين من قضاء خانقين في المقدادية.