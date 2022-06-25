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ضبط كمية كبيرة من البنزين مخزونة في بساتين ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-25T08:10:15+0000
ضبط كمية كبيرة من البنزين مخزونة في بساتين ديالى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم السبت، ضبط 15,500 لتر من مادة البنزين مخزونة في بساتين المحافظة، تمهيداً لتهريبها.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من أفواج طوارئ ديالى، وقسم الامن الاقتصادي ومديرية شؤون الافواج بالاشتراك مع قوة من قيادة عمليات ديالى ومفارز الامن الوطني في ديالى، تمكنت ضبط هذه الكمية، خلال عملية نوعية لملاحقة أوكار تهريب المشتقات النفطية وإنهاء أزمة الوقود".

وأضافت أن "كميات مادة البنزين المضبوطة كانت عبارة عن خزانات وبراميل مخزونة داخل البساتين معدّة للتهريب وتحوير خزانات الوقود لعدد من العجلات"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأجل إنهاء معاناة المواطنين من الانتظار لساعات طويلة لغرض تزويد العجلات بالوقود".

ونهاية الاسبوع الماضي، انتشرت قطعات من قوات الجيش العراقي في محيط ومداخل محطات تعبئة الوقود في محافظة ديالى، لتنظيم توزيع البنزين ومنع حالات التهريب من قبل البائعين الذين يطلق عليهم تسمية "البحارة".

وتعاني ديالى وعدة محافظات عراقية من ازمات خانقة بالمشتقات النفطية بسبب تزايد الطلب وتردي التيار الكهربائي وقلة حصص المحافظات من المشتقات النفطية الى جانب عمليات التهريب المنظمة.

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