ضبط كميات ضخمة من العسل "المغشوش" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بمحافظة الديوانية جنوبي العراق، يوم الاثنين، بضبط مخزن يحتوي على كميات تصل إلى 2 طن من مادة العسل "المغشوش" منتهي الصلاحية.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، "تم العثور على العسل المغشوش الذي يتم تصنيعه محلياً في مكان مهجور منذ فترة طويلة بواسطة صاحب المخزن".

وأضاف المصدر، أن "العسل يتم تعبئته في عبوات بلاستيكية تحمل أسماء علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، مع انتهاء صلاحيتها، ثم يتم طرحه في الأسواق المحلية للبيع".

ويشهد سوق العسل في العراق انتشاراً متزايداً لمنتجات مغشوشة تُباع تحت مسمى "العسل الطبيعي"، مما يشكل تهديداً لصحة المستهلكين.

ويتعرض العسل "المغشوش" لعدة عمليات تلاعب، حيث يُضاف إليه مواد سكرية أو محليات صناعية أو مواد أخرى تعزز الوزن وتقلل من جودته.

وتُسهم هذه الممارسات في تقليل الفوائد الصحية التي يُعرف بها العسل الطبيعي، ما يعرقل الثقة في المنتج المحلي ويؤثر سلبًا على سلامة المستهلك.