ضبط أكثر من 4300 معاملة مزورة لإصدار جنسيات عراقية لأجانب

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة، يوم الخميس، عن إصدار دائرة الأحوال المدنية في ديالى أكثر من أربعة آلاف معاملة لإصدار الجنسية العراقية لأشخاص أجانب.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريق عمل من مكتب تحقيق ديالى تمكن من ضبط 1360 معاملة قيودٍ مدنيَّة مُزوَّرة من أصل 4333 قيداً مُزوَّراً تمَّ على أساسها منح الجنسيَّة العراقيَّة لأشخاصٍ أجانب، في دائرة البطاقة الوطنيَّة في قضاء خانقين.

وأشارت إلى أن العمليَّة أسفرت عن ضبط إحدى مُوظَّفات الدائرة المُتَّهمة بعمليَّة التزوير، فضلاً عن ضبط 114 معاملة ترقين قيودٍ مُزوَّرة. وبينت الدائرة أن فريق العمل، وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، ضبط ثلاثة مُتَّهمين بحوزتهم وصولاتٍ وأختاماً وهميَّةً بأسماء مكتباتٍ ومحلاتٍ مُختلفةٍ.

وأكَّدت تنظيم محضريّ ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيتين، وعرضهما برفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقـضايا النزاهة؛ مبينة أن القاضي قرَّر توقيف المُتَّهمين في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادَّتين (292 و298) من قانون العقوبات.