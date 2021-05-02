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السلطات العراقية تضبط أكثر من مليون كمامة معدة للتهريب

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-02T05:48:07+0000
السلطات العراقية تضبط أكثر من مليون كمامة معدة للتهريب

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية يوم الأحد عن ضبط مليون و200 الف كمامة معدة للتهريب في احدى الموانئ في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقالت الهيئة في بيان اليوم إن منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية (كمامات) بكمية (1،200،000) والتي تم ضبطها خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري مخبأة في حاوية تحتوي على مواد متنوعة، وتحتاج هذه المادة إلى موافقات رسمية من وزارة الصحة لاستيرادها.

ووفقا للبيان فإن معاملتها الجمركية منجزة من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك ام قصر الشمالي.

وتابع البيان أنه تمت إحالة ما تم ضبطه إلى قاضي تحقيق محكمة ام قصر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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