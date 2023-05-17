ضبط قروض بقيمة خمسة مليارات دينار لم تسدد منذ 15 عاما في مصرف حكومي بالبصرة

شفق نيوز/ تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، من ضبط جرد بـ(685) قرضا غير مسدد في فرع مصرف الرافدين في البصرة منذ العامين (2007، 2008)، مبينة أن مجموع قيمة القروض بلغت (5،332،000،000) مليارات دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريقا من مديرية تحقيق الهيئة في البصرة انتقل إلى مصرف الرافدين - البصرة 2، مؤكدة تمكنه من ضبط جرد بالقروض غير المسددة منذ العام 2008 البالغ عددها (618) قرضا والممنوحة بصلاحية مدير الفرع، والبالغة قيمتها ( 4،029،000،000) أربعة مليارات وتسعة وعشرين مليون دينار عراقي.

وتابعت الدائرة أن الفريق ذاته ضبط أيضا جردا بالقروض التي لم تسدد منذ العام (2007) والتي منحت بصلاحية الإدارة العامة، مشيرة إلى أن عدد القروض بلغ (67) قرضا بقيمة (1،265،000،000) مليار ومائتين وخمسة وستين مليونا، لافتة إلى أن شعبة القروض في المصرف ما زالت متلكئة باستحصال هذه القروض.

وأضافت إن ملاكات المديرية ضبطت – في عملية منفصلة - القرض الخاص بأحد المقترضين البالغة قيمته (30،000،000) مليون دينار عراقي؛ لقيام فرع مصرف الرافدين في المحافظة بتزوير تواقيع الكفيل الموجودة بإضبارة القرض، واستخدام مستمسكاته الشخصية، منبهة إلى أن الكفيل لم يقمْ بكفالة صاحب القرض أمام المصرف.

وتم تنظيم محضري ضبط أصولي بالعمليتين، اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المبرزات على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد المقصرين.