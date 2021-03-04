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ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-04T06:35:33+0000
ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الخميس عن تنفيذها سبع عمليَّاتٍ أسفرت عن ضبط أوليَّات عقود شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ مخالفةٍ للضوابط بصحة ميسان، مُبيّنةً أنَّ العقود تصل مبالغها إلى( 5,348,800,000) مليارات دينارٍ .

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، بعد انتقاله إلى صحَّة المُحافظة، من ضبط أوليَّات عقود شراء جهاز الرنين المُغناطيسي وتجهيز أجهزة (carm) و (6) أجهزة تعقيم وأوليَّات المُناقصات والأوامر الإداريَّة الخاصَّة بها.

وتابعت الدائرة مُؤكّدةً تمكُّن الفريق من ضبط أوليَّات وأصل عقدي المُناقصتين الخاصَّتين بشراء جهاز تفتيت الحصى وجهاز رنينٍ مُغناطيسيّ، فيما نفَّذ الفريق عمليَّتي ضبطٍ أخرَيَيْن تمكَّن خلالهما من ضبط أوليَّات عقد صيانة وتحديث جهاز القسطرة وعقد الشراء الخاصّ بتجهيز جهاز تخطيط القلب.

ووفقا للدائرة فقد تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالمضبوطات، وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات الجرميَّة على محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

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