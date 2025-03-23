ضبط "شواصي" مئات الدراجات النارية المفككة والمعدة للتهريب في ميناء أم قصر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، صباح اليوم الأحد، أن مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاويتين خارج الحرم الجمركي تحتوي على 342 شاصي دراجات ممنوعة من الاستيراد، معدة للتهريب.

و قال الناطق بإسم الهيئة علاء القيسي لوكالة شفق نيوز: إن "المضبوطات كانت مخبأة في حاويتين حجم (40) قدما، خارج الحرم الجمركي في نقطة البحث والتحري و تحتويان على 342 قطع شواصي دراجات نارية جديدة مفككة ممنوعة من الاستيراد، معدة للتهريب، مخبأة خلف المواد المصرح بها في المعاملة الجمركية المنجزة".

و تابع، القول إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص لمحاسبة المقصرين".