ضبط شحنة فضة معدّة للتهريب في العراق

شفق نيوز- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الأحد، ضبط (40) كيلوغراماً من الفضة المعدّة للتهريب، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها مفارز قسم شرطة السعدية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم إحباط محاولة تهريب شحنة فضة قادمة من إحدى محافظات الشمال، وبإشراف مباشر من قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية.

وأضاف البيان أنه جرى إلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولياً، مؤكداً أن قيادة الشرطة ستواصل ملاحقة شبكات التهريب والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن البلاد واقتصادها دون تهاون.