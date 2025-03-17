ضبط شحنة باصات نقل بموديلات مزورة في ميناء أم قصر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الاثنين، عن ضبط ست باصات نقل كبيرة دون الموديل المسموح باستيراده، في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الضبط تمت استناداً إلى معلومات وردت إلى الهيئة بشأن وجود 6 باصات نوع (سيترا) في رصيف ميناء أم قصر الشمالي، والتي أُنجزت معاملاتها في مركز جمرك أم قصر الأوسط".

وأضاف القيسي أن "الفحص والتدقيق، بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق أم قصر، كشف عن تلاعب في موديل هذه العجلات، كونها دون الموديل المسموح باستيراده"، مشيراً إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالته إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".