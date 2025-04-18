ضبط شحنات أدوية بكميات كبيرة ودواجن وبيض مهرب بمحافظة عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، بأن القوات الأمنية ضبطت كميات كبيرة من الأدوية والدواجن المهربة شمالي المحافظة، كانت تُنقل دون أوراق رسمية أو تصاريح قانونية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تمكنت من ضبط عجلة نوع (مرسيدس/باص 45 راكب) برتقالية اللون، تحمل 346 علبة من الأدوية البشرية مختلفة الأنواع، مخبأة داخل المركبة دون حيازة أوراق رسمية أو شهادات فحص من وزارة الصحة، أثناء توجهها من محافظة نينوى إلى بغداد".

وأضاف أن "القوة الأمنية ألقت القبض على سائق العجلة ومرافقه، وتم تسليمهم مع المواد المضبوطة إلى قسم مكافحة إجرام الشرقاط، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي عملية أخرى، ضبطت قوة أمنية شاحنتين من نوع (مرسيدس/أكتروز) بيضاء اللون، كانتا محملتين بـ (3500 و4000) دجاجة حية على التوالي، بأوراق مزورة، أثناء قدومهما من نينوى باتجاه بغداد، وتم تسليم الشاحنتين وسائقيهما إلى الجهات المختصة.

كما أشار المصدر إلى أن "سيطرة الشهيد عبدالله الجبارة الشرقية ضبطت شاحنة أخرى من نوع (مرسيدس/أكتروس) تحمل 400 كارتون من بيض المائدة، كانت مخبأة داخل العجلة وبدون موافقات رسمية، قادمة من محافظة كركوك باتجاه صلاح الدين".

وأكد أن "جميع المواد المضبوطة والعجلات وسائقيها تم تسليمهم أصولياً إلى أقسام مكافحة الإجرام لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية".