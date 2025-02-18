ضبط شبكة متورطة بمبادلة الزوجات في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية تمكنت من اعتقال أربعة أشخاص، (رجلين وامرأتين)، متورطين في ممارسة ظاهرة "تبادل الزوجات" داخل المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات عن شبكة تمارس هذا النشاط، وعلى إثر ذلك تم تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن اعتقال أفرادها داخل أحد المنازل وسط كركوك.

وأضاف المصدر، أن المعتقلين نُقلوا إلى مركز احتجاز تابع للشرطة المحلية، حيث عُرضوا على قاضي التحقيق في محكمة كركوك، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق تمهيدًا لمحاكمتهم وفق القوانين العراقية.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أعلن سابقًا عن تشكيل لجنة قضائية مختصة بمتابعة الحالات "المرفوضة اجتماعيًا وأخلاقيًا"، بما في ذلك ظاهرة تبادل الزوجات، والتحريض على الإلحاد، وممارسة الدعارة.

وأوضح المجلس أن هذه اللجنة تشكلت بناءً على طلب من اللواء سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، لمتابعة مثل هذه القضايا التي تتعارض مع الدستور العراقي، ولا سيما المادة (2) التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والمادة (29) التي تؤكد على حماية الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.

وفي هذا السياق، أشار الخبير القانوني علي عامر، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن القضاء العراقي سبق أن أصدر أحكامًا مشددة في قضايا مماثلة، حيث حكمت إحدى محاكم الجنايات بالسجن لمدة 15 عامًا على شخص مدان بتبادل الأزواج، وذلك بعد شكوى قدمتها زوجته.

وأكد عامر، أن مثل هذه الظواهر دخيلة على المجتمع العراقي ولا تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي.