ضبط شبكة لتجارة المخدرات في بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشفت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، عن ضبط شبكة تتاجر بالمخدرات في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية، تمكنت من القبض على شبكة تتاجر بالمواد المخدرة في إحدى مناطق العاصمة، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة(28) مخدرات".

ولفتت إلى أن المفارز ضبطت بجوز الشبكة، بالجرم المشهود، مواد مخدرة وأدوات تعاطي"، مبينة أنه "تم مصادرة المواد وإحالة المتهمين إلى التحقيق".